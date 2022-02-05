Isparta'da binlerce ev hala elektriksiz

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce evde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Isparta'da 3 Şubat günü saat 05.00 sıralarında başlayıp 11 saat aralıksız yağan karda metrekareye 55,6 kilogram yağış düştü. Saat 16.00 sıralarında duran kar, gece saatlerinde yeniden başladı. Zaman zaman yağış, karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, perşembe ve cuma günü kentte metrekareye düşen yağış miktarı 83,9 kilogram ölçüldü.

Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Valilik tarafından oluşturulan kriz merkezi koordinesinde ekipler kar temizliği ve elektrik kesintisinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki bazı mahallelerde hala elektrik kesintisi sürüyor.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: 3 BİN 200 SOKAK VE CADDE ULAŞIMA AÇIK

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, perşembe sabah saatlerinde başlayan ve saatlerce aralıksız yağan kar nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığını söyledi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşım ve enerji nakil hatlarında sıkıntı yaşandığına değinen Başdeğirmen, "Ekiplerimiz sürekli çalışmalarını sürdürmektedir. 3 bin 200 sokak ve cadde açık. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınma sıkıntısı yaşayan bazı yerlerimiz var. Tüm ekipler çalışmalarını devam ettirmektedir. Bugün tüm sıkıntıların giderileceğini müjdelemek isterim" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ise, "Isparta'da yaşanan elektrik arızaları nedeniyle gerek evde bakım hizmeti alan hastalarımız gerekse diyaliz hastalarımıza tek tek ulaşarak hastanelerimize davet ederek misafir edebileceğimizi ifade ettik. İl merkezimizde ve ilçelerimizde konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayan hastamız olmadı." dedi.

299 BİN ABONENİN YÜZDE 95'İNE ENERJİ SAĞLANDI

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den kentteki elektrik kesintisi ve yapılan çalışmalar hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saatlerce hiç durmadan yağan karın yarattığı yük ve aşırı buzlanmanın etkisiyle önemli sayıda enerji nakil hattının ağır hasar aldığı vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı kapsamında kar yağışı başlamadan önce harekete geçildiği, kriz masası oluşturularak yoğun çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Isparta ili genelinde 299 bin abonemiz bulunmakta olup abonelerimizin yüzde 95'ine an itibari ile enerji sağlanmıştır" ifadesi yer aldı.

Kesinti ve arızayla mücadele edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İl merkezindeki 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personelimiz ve 75 araç ile müdahale edilmektedir. TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu, özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilenmektedir."

16 BİN HANEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin aboneye enerji verilemediğinin ifade edildiği açıklamada; bu sayının 16 bin aboneye kadar indirildi kaydedildi. .