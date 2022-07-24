İspanyol gazeteci 'Suriyeli' zannedilip dövüldü!

İstanbul'da eşi ile birlikte darbedilen gazeteci Lluís Miquel Hurtado, Arap zannedildiği için şiddete maruz kaldığını açıkladı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Hurtado, ırkçılığın Türkiye'deki muhalefet çevresinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Eşiyle birlikte tatil için İstanbul'a gelen İspanyol gazeteci Lluís Miquel Hurtado, 'Suriyeli' zannedilerek darbedildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Lluís Miquel Hurtado, bazı siyasilerin yabancı düşmanlığını kışkırttığını vurguladı.

SURİYELİ ZANNEDİLİP DAYAK YEDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İspanyol gazeteci Lluís Miquel Hurtado, "3 Türk çocuk İstanbul'da bana hayatımın dayağını attı. Önce beni kışkırtmak için uğraştırlar daha sonra araçlarının içinden eşime sigara izmariti attılar." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hurtado, sosyal medyadan gösterilen tepkilerde Suriyeli veya Afganistanlı zannedildikleri için yapılan saldırıların meşru görüldüğünü yazdı. Kendisinin CIA ajanı olarak bile suçlandığını belirten Hurtado, "Birkaçı beni siyasi sebepler için bile kullandı" paylaşımında bulundu.

İspanyol gazeteci ülkedeki bu durumun en büyük etkenlerinden biri olarak ise muhalefeti işaret etti. Muhalefet çevresinin zihniyetini eleştiren Hurtado, bazı siyasilerin böyle bir ırkçı dil inşa ettiğini vurguladı.

"TÜRKİYE HARİKA İNSANLARIN YERİ"

Irkçı saldırıya maruz kaldığı için kızgın olmakta haklı olduğunu belirten İspanyol gazeteci Lluis Miquel Hurtado, Türkiye'yi öven sözler de kullandı. Kendisine gelen bir çiçeğin fotoğrafını paylaşan Hurtado, "Türkiye harika insanların yeri. Bize yardım eden ve olayı öğrenir öğrenmez bunu gönderenler gibi" ifadelerini kullandı.

Hurtado, mültecilerin durumunun istismar edilerek nefret dilinin körüklendiğini dile getirdi. Kendisine gösterilen destek için teşekkür eden Hurtado, güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmak için harekete geçtiklerini belirtti.