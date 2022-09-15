İspanyalı dişçilerden Türkiye için kara propaganda: Hayatını kaybedenler oldu

İspanya'da diş klinikleri, son dönemde Türkiye'de diş tedavilerine olan ilginin artması ve sağlık turizminde hasta kaybetmekten duydukları rahatsızlık nedeniyle Türkiye'ye karşı kara propaganda başlattı

Basın ve sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalarda, Türkiye'deki diş tedavilerinin ucuz olduğu ancak bazı hastaların ciddi sağlık sorunlarıyla döndüğü iddiaları yer alırken, özellikle, Türkiye'de gördüğü diş tedavisinden memnun olmadığı öne sürülen bazı İngiliz ve Amerikalıların sosyal medyadan paylaştığı, yüzü şişmiş ve morarmış kişilerin görüntüleri kullanılıyor.

Türkiye'deki diş tedavi turizmine geniş yer ayıran İspanyol televizyonlarından La Sexta, Türkiye'nin diş tedavisinde İspanya'ya göre neredeyse 3 kat daha ucuz olduğunu belirterek, "Mükemmel bir gülüş aramak için Türkiye'ye seyahat moda oldu ama bu yeni sağlık turizm destinasyonuna karşı dikkat edin." ifadelerini kullandı.

Antena 3 televizyonu da benzer bir haberde, İspanyol dişçi Ivan Malagon'un "Bu bir çılgınlık. Sağlığımız ve yaşam kalitemizin geleceğiyle oynuyoruz. Ucuz bir çanta almıyoruz. Bu bir sağlık hizmeti. Türkiye'ye ucuz diye gidiliyor ama daha sonra ağlayarak dönüyorlar ve dişlerinin yeniden yapılması için çok daha fazla para ödüyorlar." iddiasına yer verdi.

"El debate" gibi bazı İspanyol internet haber siteleri de Türkiye'de diş tedavileri yüzünden hayatını kaybedenler olduğunu, hastaların enfeksiyon, apse veya çiğneme güçlüğü sorunları yaşadığını öne sürdü.

İspanya'daki bazı diş klinikleri de basın bildirisi göndererek, özellikle İngiltere'de yoğun olan Türkiye'de diş tedavisine yönelik talebin benzerinin İspanya'da da görülmeye başladığına dikkati çekerek, "Çok ucuz paralara yapılan bu diş tedavileri ağız sağlığı için bir tehlike." görüşünü savundu.

Son olarak İspanya Diş Hekimleri Genel Konseyi, İspanya'da çalışan diş hekimlerinden, "uygun yasal tedbirlerin alınması için Türkiye'de başarısız tedavi gören tüm hastaları bilgilendirmelerini" istedi.

"Müşteri gibi algılanıyorlar"

Türkiye'de özellikle diş kaplama tedavisi gören hastalarda sorun yaşandığını ileri süren Konsey Başkanı Oscar Castro, "Türkiye'deki tüm diş klinikleri kötü tedavi uygulamıyor ama bizim endişemiz oraya gidenlerin hasta gibi değil müşteri gibi algılanması." dedi.

Türkiye'ye sağlık turizmi için gelen turistlerin sayısının bu yıl 3 milyonu aşması bekleniyor

Diğer yandan Türkiye'de Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Sağlık ve Seyahat Hizmetleri Daire Başkanlığından alınan bilgilerde, 2021 yılında Türkiye'yi 2,5 milyona yakın sağlık turistinin ziyaret ettiği, 2022'de bu sayınının 3 milyonu aşmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca Türkiye'nin "küresel sağlık turizmi piyasasında başat aktörlerden olduğu", Trademap verilerine göre, sağlık turizmi geliri ile ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada bulunduğu bildirildi.

Sağlık turizmi yapan hastane ve kliniklerin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" alması gerektiği ve bunu alan kuruluşların, "kalite standartlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı denetiminden gerekli puanı, sağlık tesisine ve doktorlara ilişkin bilgileri içeren bilgi sistemi ve iletişim altyapısı, uluslararası hasta birimi ile 2 yabancı dil personele ve çağrı merkezine sahip olması gerektiği kaydedildi.

Verilen diğer bilgilerde, "sağlık hizmetinin doğası gereği oluşabilecek herhangi bir tıbbi komplikasyon durumunda yabancı hastaların mağduriyet yaşamaması adına Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası giderlerinin devlet tarafından yüzde 70 oranında desteklendiği, bu destekle bir sağlık turistinin bavulunun kaybından ziyareti sırasında ihtiyaç duyabilecek acil sağlık hizmetine ve tedavi sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyona varana kadar sağlık seyahatinin bir bütün olarak sigorta altına alındığı" belirtildi.

Türkiye'de uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunulmasına ve sağlık tesislerinin akreditasyonuna büyük önem verildiği, bu kapsamda Türkiye'deki 34 sağlık kuruluşunun dünyadaki en prestijli akreditasyon programı olan JCI akreditasyonuna sahip olduğu ve bu sayıyla Türkiye'nin dünyada 7'nci sırada yer aldığı kaydedildi.