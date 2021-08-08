İspanya Büyükelçiliği’nden kadın pilota Sabiha Gökçen’li övgü

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki orman yangınlarına müdahale etmek için gelen yangın söndürme uçağının kadın pilotunu 'Sabiha Gökçen’in fotoğrafı ve mesajıyla' övdü.

“İspanya Türkiye'yle” hashtagiyle paylaşılan mesajda “Seninle gurur duyuyoruz!” ifadeleri yer alırken, aynı mesaja ikinci bir paylaşım yaparak dünyanın ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen için “Tanıtılmaya ihtiyacı yok, O dünyaca ünlü” ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, “İspanya Türkiye'yle” hashtagli mesajında dünyanın ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen'in fotoğrafını paylaşarak “Milyonların önünü açan, dünyanın ilk kadın pilotlarından birine saygıyla!!! Tanıtılmaya ihtiyacı yok, O dünyaca ünlü” ifadelerini kullandı.

İspanya Büyükelçiliği, ilk mesajında ise Türkiye'deki yangınlara müdahale etmek için gelen yangın söndürme uçağının kadın pilotunun fotoğrafını paylaşarak “Cesur kadın pilot itfaiyecilerimize, mürettebatımıza ve personelimize saygıyla! Seninle gurur duyuyoruz!” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Avrupa Birliği, İspanya ve Türkiye bayrakları yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.