İSMEK Online Başvuru Nasıl Yapılır? İSMEK Kayıt Nasıl Olunur?
İSMEK nedir, ne anlama geliyor? Enstitü İstanbul İSMEK, 1996 yılında kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları anlamına gelmekte. İSMEK insanlara hizmet sağlamak amacı ile kurulmuştur. İsmek Kayıt Nasıl Olunur? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. 2022-2023 İsmek Kayıtları Ne Zaman Başlıyor? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…
2022-08-31 17:30:07
İSMEK Online Başvurular
İSMEK kayıt işlemi, giris.ibb.istanbul adresinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru sürecinin başlaması ile birlikte işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İSMEK kurs başvurusu yapmak isteyenlerin ilk olarak üye olmaları gerekmektedir. Ardından Giris.ibb.istanbul adresine tıklayıp açılan sayfada giriş ekranı ile karşılaşacaksınız. ilk olarak “Üye Ol” butonuna tıklayınız. Ardından gerekli yerleri doldurup işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
2022-2023 İsmek Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?
İstanbul İSMEK'te 2022-2023 eğitim dönemi için kayıtlar, 31 Ağustos 2022 tarihinde başlıyor. İSMEK kayıtları yıl boyunca devam edecek.
İSMEK'te Kaç Kursa Gidilir?
İSMEK kurslarında tercihinizi aynı alan üzerinden en fazla 2 branş şeklinde seçebilirsiniz.
İSMEK'te Hangi Kurslar Var?
- Yöresel Çorbalar (Uzaktan Eğitim)
- Güzel Konuşmaya Hazırlık (Uzaktan Eğitim)
- Çocuk Eğitiminde Edebiyat
- Kanaviçe Takı Yapımı (Uzaktan Eğitim)
- Karakter Manipülasyonu
- Ebru Sanatı ve Tarihçesi
- Moda Tasarım ve İllustrasyon(Uzaktan Eğitim)
- Kişisel Gelişim ve Eğitim
- El Sanatları Teknolojisi
- Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Bilişim Teknolojileri
- Ziraat
- Yönetim ve Hizmet
- Turizm ve Otelcilik
- Tekstil Tasarımı
- Süsleme Sanatları
- Sahne ve Gösteri Sanatları
- Robotik ve İnovasyon
- Örgü ve işleme Sanatları
- Müzik
- Muhasebe ve Finans
- Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi
- Mesleki Teknik Eğitimler
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
- Grafik ve Teknik Tasarım
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Dil Eğitimleri
- Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri
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