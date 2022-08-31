İSMEK Online Başvuru Nasıl Yapılır? İSMEK Kayıt Nasıl Olunur?

İSMEK nedir, ne anlama geliyor? Enstitü İstanbul İSMEK, 1996 yılında kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları anlamına gelmekte. İSMEK insanlara hizmet sağlamak amacı ile kurulmuştur. İsmek Kayıt Nasıl Olunur? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. 2022-2023 İsmek Kayıtları Ne Zaman Başlıyor? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…