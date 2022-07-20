İsmailağa Cemaati'nden 'Cübbeli Ahmet' açıklaması

'İsmailağa Cemaati' kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü 'kasetlerini patlatırız' diye tehdit eden Saadeddin Ustaosmanoğlu'yla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Mezkûr şahsın Ustaosmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur.' denildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik 'kaset' tehdidine 'İsmailağa Cemaati' yönetiminden tepki geldi

www.ismailaga.org sitesinde 'İsmailağa İstişare Heyeti' imzasıyla bir açıklama yayınlandı.

"Cübbeli Ahmet Mahmut şeyhliğini açıkla da kasetlerini patlatalım" sözlerine yer verilmeden sadece Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun adının anıldığı açıklamada "Cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir zamanda, cemaatimizin kıymetli hocalarını zan altında bırakan açıklamalarda bulunarak cemaatimiz içinde post kavgası varmış havası estirilmesi bizi son derece üzmüştür. Nitekim iddialarda adı geçen Cübbeli Ahmet Hocamız da ittifak hususunda görüşlerini İsmailağa İstişare Heyetimiz ile görüşmesinde dile getirmiş ve sohbetinde kamuoyuyla paylaşmıştır" ifadeleri yer aldı.

'SADECE AKRABALIKTAN MÜTEVELLİT

SOYADI BİRLİKTELİĞİ VAR'

Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun 'akrabalıktan mütevellit' soyadı birlikteliğinden hareketle cemaatle ilişkilendirmeye yönelik ısrarlı açıklamaların reddedildiği vurgulanan açıklama şöyle devam etti: "Mezkûr şahsın Ustaosmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'mızın internet sitesi ve resmî sosyal medya hesapları dışında yapılan açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatır, cemaatimizin birlik ve beraberliğini ilâ yevmi'l-kıyâm muhafaza buyurmasını Cenâb-ı Hak'tan niyâz ederiz."

Saadettin Ustaosmanoğlu, 'Cübbeli Ahmet'e yönelik "Erkeksen şeyhliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur" demişti.

KASET İDDİASINI İLK ORTAYA ATAN FETÖ'CÜ İSMİ İŞARET ETTİ

Öte yandan Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Cübbeli Ahmet, kaset iddialarını ilk ortaya atan FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Hamdullah Bayram Öztürk'ü işaret etti.

"DAHA ÖNCE DE BANA SALDIRDILAR"

Daha önce FETÖ'nün 'Dinlerarası Diyalog' projerelerine yönelik yaptığı uyarı dönemlerinde de benzer saldırılar aldığını hatırlatan Cübbeli Ahmet, "Dış güçlerin yönettiği bir kadro varsa diyalog olamaz. Bizimkilerin devamlı tavsiyesi, büyütmeyelim, abartmayalım. O zaman FETÖ'cüler çok uğraştı. O güvenle çıktık Mahmut Efendi Hazretleri de 'Çık' dedi. Ertesi gün gittim, tebrik etti. Onun tasvipi olmasa cesaret edemezdim. İslami camianın tümü o zaman beni fitne ile suçladı. Bana yapmadıkları kalmadı" dedi.

"GİZLİLERİ VAR HALA"

Sözlerine sürdüren Ahmet Mahmut Ünlü, "Mesele 25 senelik süreç. Bir Ali Kalkancı ile hükümet devirdiler. Ondan sonra bütün uyarılar haklı çıktı. FETÖ meselesi... Şimdi hükümetçi olan adamlar, 'Saptırıyor' diye telefonla bağlandı. 'Bu adamlar din hainidir, devlet sevicisi olamaz' diyordum. Dinde görüşlerine güvenilmeyen bir zihniyet size zarar verecek. Bunları alenen uyardım kaç defa. Darbe olana kadar bu tehlike sezilmedi. Yüzde 5 tehlike var deniyor. Bir kişi ile devlet arası olay çıkarır. Gizlileri var hala. Şimdi de yine başladılar... Sen bu tehlikeleri görmek istemiyorsan... Hiç yakıştı mı diyorlar şimdi Vehhabî hadisesinde" ifadelerini kullandı.