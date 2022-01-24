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İsmail Türüt: Sedat Peker eski dostum, hala görüşüyorum

şarkıcı İsmail Türüt, Sedat Peker’in eski dostu olduğunu dile getirdi.

1 Saat Önce
2022-01-24 07:27:50
İsmail Türüt: Sedat Peker eski dostum, hala görüşüyorum

Türkücü İsmail Türüt, Akit TV'de katıldığı programda, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile hala görüştüğünü açıkladı.

Peker'in eski dostu olduğunu dile getiren Türüt, “Bu adamlar vatan haini değil ki ya” diye konuştu.

Alaattin Çakıcı ile ilgili de konuşan Türüt, “Dün severdim. Ölene kadar da seveceğim” dedi.

Türüt, “Sen bu adamlara mafya dersin kabadayı dersin. Başka bir şey derim” diye anlattı. .

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