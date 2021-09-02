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İsmail Saymaz 'dualı açılış'tan rahatsız oldu
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İsmail Saymaz 'dualı açılış'tan rahatsız oldu

Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay yeni hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından açılması gazeteci İsmail Saymaz'ı rahatsız etti. Dualı açılışa gelen eleştirilere ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk TBMM'nin açılışındaki dualı fotoğrafıyla yanıt verdi.

3 Saat Önce
2021-09-02 13:33:21
İsmail Saymaz 'dualı açılış'tan rahatsız oldu

Son günlerde yaptığı açıklamalar ile tepki toplayan gazeteci İsmail Saymaz, "dualı açılış"tan rahatsız oldu.

2021-2022 Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay yeni hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından açılmasına gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki çeken bir yorum geldi.

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İlk Meclisin dualarla açıldığını unutan İsmail Saymaz sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

“Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor” diyen Saymaz, sözlerinin devamında ise, “Sanıyorlar ki Türkiye din devleti olursa huzur bulacağız. Afganistan'dan kaçanlardan bile ibret almıyorlar. Türkiye, nüfusu çoğunlukla müslüman olduğu için değil, dünyadaki müslümanların biricik laik demokratik hukuk devleti olduğu için insanlık aleminde muteberdir” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

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Fahrettin Altun'dan yanıt

Yargıtay binasının dualı açılışına gelen eleştirilere ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk TBMM'nin açılışındaki dualı fotoğrafıyla yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın birlikte dua ederek Yargıtay yeni hizmet binasının açılışını yapmasına eleştiri gelmişti.

"NASIL BAŞLADI, NASIL GİDİYOR? İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu eleştirilere paylaştığı iki fotoğrafla yanıt verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisinin açılışını dua ile yaptığı fotoğrafı paylaşan Altun, tweetine sosyal medyanın meşhur akımı olan "Nasıl başladı, nasıl gidiyor?" yazdı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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