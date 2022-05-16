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İsmail Saymaz'dan Kaftancıoğlu hakkında çarpıcı iddia

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Yargıtay'ın geçen yıl Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Yeğin hakkındaki kararını anımsatarak, 'Yeğin kararı Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin, dolayısıyla il başkanlığının düşürüleceğini gösteriyor.' değerlendirmesini yaptı.

53 Dakika Önce
2022-05-16 11:10:21
İsmail Saymaz'dan Kaftancıoğlu hakkında çarpıcı iddia

Saymaz yazısında, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Yeğin hakkında verdiği karar cumhurbaşkanına hakaretten de cezalandırılan Kaftancıoğlu'nun parti üyesi olamayacağını gösteriyor. Bir eylemde "Katil Erdoğan" diye slogan atan Yeğin, 2017 yılında Van 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Bu ceza 7 bin TL'ye çevrildi. Cezanın onanması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Siyasi Partiler Sicil Bürosu, 30 Mart 2021'de Yeğin'in parti üyeliğini düşürdü. Gerekçe olarak, Siyasi Partiler Kanunu'nda (SPK) üyeliğe engel sayılan maddeler gösterildi." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Yeğin'in avukatı İlke Işık, Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, cumhurbaşkanlığına hakaretin parti üyeliğine engel oluşturmadığını yazdı. Işık, SPK'nin 11/b-4 maddesinde "Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci babında sayılan suçların" işaret edildiğini, cumhurbaşkanına hakaretin değil, soykırım ve insanlığa karşı suçların bu kapsama girdiğini savundu. Ankara 12. İdare Mahkemesi, 31 Mart 2022'de verdiği kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı haklı buldu. Kararda, SPK'nin 11/b-4 maddesinin 765 sayılı eski TCK'nın ikinci kitabının birinci babındaki suçları içerdiği ve bunların içinde cumhurbaşkanına hakaretin de bulunduğu ifade edildi. Dün Avukat İlke Işık ile görüştüm. Işık, Umut Yeğin kararı için "Yargıtay'ın parti üyeliğine engel olmak için uydurduğu bir karardır bu. Muhalif partilerin siyaset yapmasını engellemek için kullanılıyor" dedi. Işık, bu hafta bölge adliye mahkemesine başvuracağını söyledi. Ancak yapacağı itiraz, yürütmeyi durdurmuyor. Yeğin'in EMEP üyeliği düşürüldü. Yeğin kararı Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin, dolayısıyla il başkanlığının düşürüleceğini gösteriyor." .

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