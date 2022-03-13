İsmail Saymaz'dan Bayraktar TB2 itirafı

Gazeteci İsmail Saymaz, Ukrayna'da savaşın izlenimlerini Halk TV'de anlatırken “Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enteresan bir durum. Ben Türkiye’de iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum.' dedi.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarılarından dolayı dünyadan övgüler alırken, Türkiye'de bazı kesimler tarafından küçümsenen ve 'montaj-oyuncak uçak' olarak gürülen Bayraktar TB2 insansız hava araçları Rusya-Ukrayna savaşında da yine gündeme geldi.

Ukraynalılara umut veren hatta şarkılar bile yazılan Türk SİHA'lar için, çok sayıda Rus askeri techizatını ortadan kaldırdırdığını gösteren paylaşımlar yapıldı.

Bayraktar TB2 hakkında eleştirilerde bulunan gazetecilerden İsmal Saymaz'dan ise itiraf gibi açıklama geldi.

Ukrayna'da bulunan, gazeteci İsmail Saymaz, savaşa dair izlenimlerini aktarırken TB2'lerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Halk TV'de canlı yayınlanan programa katılan Saymaz, “Öte yandan şu gerçekten doğru yani bir vaka olarak. Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enterasan bir durum. Ben bunu Türkiye'de iktidar yanlısı medya böyle büyütüyor diye düşünüyordum. Hayır orada da sadece bana bile iki kere geldi. Birinde Lviv'de kamuflaj üreten atölyede denk geldi. Biri de çevirme noktasında denk geldi. Polis hatta dedi ki 'bizim başka silahımız yok' gibi bir şey ifade etti. Bu da tuhaf doğrusu” dedi. .