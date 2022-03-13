DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konyaspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor
Belçika 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu
Gökhan Malçok Asya ülkelerinin ülkemizdeki ilk tercihi Design Hair Clinic olduğunu belirtti
A101 Aldın Aldın 17 Mart | 17 Mart A101 broşürü yayımlandı!
'Ukrayna'ya savaşmaya gidecekler, Esed rejiminin 'Şebbihaları'dır'
Mukteda Sadr’dan İran'ı kızdıracak çıkış
Solucanların da kompleks kararlar verebildiği keşfedildi
Tokyo'daki okullara bir asır sonra kılık-kıyafet serbestliği getirildi
Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
Rusya'da kozmetik mağazalarında izdiham!
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi başladı
Anonymous: Rus medeniyetine değil, Putin'e karşıyız
Kaderimin Oyunu 12. bölüm tek parça izle | Star TV Kaderimin oyunu yeni bölüm ful izle
Ukrayna'da bir belediye başkanı daha kaçırıldı
Başpiskopos Eustratios: “Putin Hitler’den farksız, tarihimizi çalmak istiyor”

TIMETURK / GÜNDEM / İsmail Saymaz'dan Bayraktar TB2 itirafı

İsmail Saymaz'dan Bayraktar TB2 itirafı

Gazeteci İsmail Saymaz, Ukrayna'da savaşın izlenimlerini Halk TV'de anlatırken “Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enteresan bir durum. Ben Türkiye’de iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum.' dedi.

4 Saat Önce
2022-03-13 12:10:19
İsmail Saymaz'dan Bayraktar TB2 itirafı

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarılarından dolayı dünyadan övgüler alırken, Türkiye'de bazı kesimler tarafından küçümsenen ve 'montaj-oyuncak uçak' olarak gürülen Bayraktar TB2 insansız hava araçları Rusya-Ukrayna savaşında da yine gündeme geldi.

Ukraynalılara umut veren hatta şarkılar bile yazılan Türk SİHA'lar için, çok sayıda Rus askeri techizatını ortadan kaldırdırdığını gösteren paylaşımlar yapıldı.

Bayraktar TB2 hakkında eleştirilerde bulunan gazetecilerden İsmal Saymaz'dan ise itiraf gibi açıklama geldi.

Ukrayna'da bulunan, gazeteci İsmail Saymaz, savaşa dair izlenimlerini aktarırken TB2'lerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Halk TV'de canlı yayınlanan programa katılan Saymaz, “Öte yandan şu gerçekten doğru yani bir vaka olarak. Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enterasan bir durum. Ben bunu Türkiye'de iktidar yanlısı medya böyle büyütüyor diye düşünüyordum. Hayır orada da sadece bana bile iki kere geldi. Birinde Lviv'de kamuflaj üreten atölyede denk geldi. Biri de çevirme noktasında denk geldi. Polis hatta dedi ki 'bizim başka silahımız yok' gibi bir şey ifade etti. Bu da tuhaf doğrusu” dedi. .

YORUMLAR (1)

Mücahid

Bu adam(!) bizim bayraktarları görmez saymaz ama soyadı saymaz olan bu münafığı siz sayıp haber yapıyor iyice şişiriyorsunuz.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş