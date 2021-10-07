Yazar Nihat Genç, sunucu İsmail Küçükkaya'nın 6-7 Ekim olaylarının sene dönümünde HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşini FOX TV'de konuşturmasına sert tepki göstererek, 'İsmail Küçükkaya kimin kuklası... FOX TV kimin maşası?' diye sordu.

Yazar Nihat Genç'in Veryansintv.com'da yayımlanan, "İsmail Küçükkaya kimin kuklası... FOX TV kimin maşası?“ başlıklı yazısı şöyle:

Fox TV sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya sağcı-milliyetçi bir çocuktu, maşallah, kısa zamanda iyi yetiştirmiş kendini, artık o da bir Cihangirli sayılır, Cihangir'de etnik sömürücüleri her hafta düzenli fişleyen (iyi bir bokmuş gibi listeleyip fotoğraflayan) godoş Tuğrul'a (T 24 yazarı, Radikal 2'de etnik milliyetçilik saltanatı kuran) duyurulur.

Cumhuriyetçilerle Atatürkçülerle dalga geçer gibi, 6-7 Ekim HDP-PKK kalkışması-isyanı yıldönümünde kalkışmanın baş failinin eşini Fox TV ekranında taltifler yağlar ballar yere göğe koyamayarak ağırlaması bardağı taşıran son damla oldu.

Değişen bir şey yok!

Etnik, kimlik siyasetini sömürenler Aydın Doğan'dan beri Atatürk'ü sömürerek ekranlarda hala iş tutuyorlar!

İsmail Küçükkaya ekrandaki tezgahının önüne Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını koymuş, ama, arkasına yıllardır Davutoğlu, etnik milliyetçiler, Babacan'ı, Demirtaş'ın eşini, yani anayasaya ve cumhuriyete ve toprak bütünlüğümüze düşman kim varsa onları çıkartıyor!

Etnik milliyetçileri kimlikçi sapıkları tertemiz Atatürkçü muhalifler güzellemelerle kakalıyor!

Gerçi ses çıkartan da yok, mesela, 6 Ekim'de Demirtaş'ın eşini ekrana çiçeklerle ağırlamasına Yeniçağ'dan Cumhuriyet'ten Sözcü'den Halk TV'den ve Tele 1'den ses çıkmadı.

Çok hayırlı bir iş yapıyorsun İsmail Küçükkaya, acayip ekmek var bu işte, senden önce Atatürk posteriyle cep doldurmayanı görmedik zaten!

Ve İsmail Küçükkaya yalnız değil!

Etnik kimlik sömürüsünü Fox TV ve muhalif gazete-sitelerde muhalif kitlelere kakalamaya çalışanlar yoğun eleştiriler karşısında çok da üzülmesin, işte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geliyor.

Şimdi başta İsmail Küçükkaya'yı aldı tatlı bir sevinç-telaş, cumhuriyet bayramında gelsin vatanseverliğinden kuşku duyulmayan generellar ekrana, gelsin Atatürkçü kitaplar yazan Sinan Meydanlar ekrana, ve İsmail Küçükkaya ve benzeri etnik sömürü yapan ekranlar, muhalifler gözünde bir güzel yıkanıp pirüpak temizlesinler!

Be terbiyesiz adam, Cumhuriyet Bayramı'nda gösteriş-reklam olsun diye sığındığınız Atatürk'ü biraz da Demirtaş'ın eşine Davutoğlu'na Babacan'a ve habire ekrana çıkarttığın etnik milliyetçilere anlatıversene!

Etnik milliyetçiliği muhaliflere pazarlayan İsmail Küçükkaya ve Tele 1 ve Halk Tv ve Sözcü ve Cumhuriyet, size bir soru!

Muhalefet dediğin etnik mi olmalı yoksa 'milli mi' olmalı!

Yani kökünü milli mücadeleye dayamayan, egemenlik hakları, anayasa ve cumhuriyet değerlerini hiçe sayan bölücüler-düşmanlar muhalif olabilir mi?

Her önüne gelen muhalif olabiliyorsa, Fetö de muhalif!

Buyrun İsmail Küçükkaya bey, Fetö'nün de sürgüne-sılaya gittiği günü kutlayıverin, tabii tezgahın önüne Atatürk'ün kalpaklı resmini koyarak!

Her önüne gelen muhalif olabiliyorsa, Seyit Rıza da muhalif, buyrun İsmail Küçükkaya bey, Seyid Rıza heykelinin açılış yıldönümünü de kutlayın, pek tabii tezgahın önüne Atatürk'ün kalpaklı resmini koyarak!

Yıkama yağlama yapıp ekranda el bebek gül bebek ağırladığınız Babacanlar Davutoğulları vb. her Allah'ın günü federasyoncu olduklarını deklare etmediler mi, niçin, ekranında ağırlarken bu bölücülere 'yahu cumhuriyet ve anayasa ve toprak bütünlüğüne' niye karşısınız diye tek soru sormuyorsunuz, üstelik, tezgahın önünde Atatürk resmini koyarken!

Yoksa önden Atatürk koyup arkadan çaktırmadan yine kime sokuşturuyorsun!

Millet de enayi yedi!

15 Temmuz'da Nato Türkiye'yi işgale kalkıştı, bu cümlede eksik yanlış uydurma ya da abartı var mı, bu bir yakın siyasi tarih gerçeği.

Ve İyi parti Nato'nun kurduğu bir parti. Mesela Meral Akşener Fetö'nün alikıran başkesen olduğu onlarca yıllık operasyon dönemlerinde ağzını açıp (üstelik meclis başkanıydı) tek bir gün Fetöye tek laf etti mi? Şimdi bütün Süleymancılar ve Fetöcüler Nato'nun bu partisinde toplaşmış sayenizde şekil-reklam oluyorlar! Ve siz Nato'nun bu partisini tertemiz Atatürkçü kitlelere utanmadan-sıkılmadan kakalıyorsunuz! Millet de keriz yedi!

Yanlış anlamayın fikir özgürlüğü evet var, anayasaya cumhuriyete ve toprak bütünlüğüne karşı bölücülerin fikirlerini dahi savunabilirsiniz, ancak, Atatürk'ü tezgahınıza koymayın!

Atatürk'ü kullanmayın!

Kirli iki yüzlü kumpaslarınızı suratınıza işte böyle çarpıncı da başlıyorsunuz çocuk mızıkası gibi ağlamaya!

Harbi olun, muhalefet dediğin anayasanın temel değişmez ilkelerine bağlı olmalı, Cumhuriyet kazanımlarından yana olmalı ve toprak bütünlüğümüz konusunda çok sağlam kale gibi durmalı! Niçin aksini iddia ediyor bölücülerden hainlerden 'muhalefet' inşa ediyorsunuz!

Niye Nato'nun Fetö'nün araçları kuklaları kriptoları vekalet savaşçıları siyasi maşalarıyla iş tutuyor ve hepsini utanmadan Atatürk'ün kalpaklı posteri arkasında yapıyorsunuz?

Bir zamanlar Aydın Doğan'ın yaptığı gibi, ve şimdi aynı dümene Cumhuriyet ve Sözcü ve Halk TV ve İyi parti vekili Yeniçağ patronu gibi, yandan yandan sinsi siyaset yapıp Atatürk ismini habire kullanıyorsunuz!

Vietnam'ı, Kamboçya'yı, Afganistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi ele geçirmek için yakıp yıkan Amerikan güçleri sayenizde Türkiye'yi tereyağından kıl çeker gibi dizayn ediyor!

Ve siz bu hainlerin eli ayağı sözcüsü olmaya utanmıyor musun, Türkiye Afganistan kadar olsun Suriye kadar olsun 'direniş' gösteremeyecek ve sayenizde sırf tezgaha Atatürk resmini koydunuz diye teslim mi olacak sanıyorsunuz?

Ya da Amerika sizin sayenizde Dedeağaç'a ve İdlip'e yığdığı onbinlerce tanka artık ihtiyaç duymasın diye mi düşünüyorsunuz!

Sayenizde Fetö ve Nato geliyor iktidara be terbiyesiz adam!

Hepinizin görevi Fetö Nato peşkeşçiliği değil 'milli muhalefet' olmalı!

Milli muhalefete niye yanaşmıyorsunuz, milli muhalefetin neresinden niye rahatsızsınız?

Milli muhalefeti niye ağzınıza almıyorsunuz?

Milli muhalefet adına siyasi islama ve tarikatlarına ve AKP'ye karşı onbinlerce sert galiz amansız yazılar yazdım, benim gibi nicesi yazdı. Bütün CHP'li vekililerin hepsinin söylediğini toplasan, benim yazılarımın yüzde biri kadar laf etmeye .ötleri yememiştir. Ve neden, PKK'lılar sizde manşet oluyor da, sen ve senin gibiler otuz uzun yılın en çok okunan bu sayıları onbinleri geçen muhalif yazıları görmezden geliyor? Çünkü biz 'milli muhalefet' içinde yazıyoruz, dizayncıların bölücülerin işine gelmiyor? Siz etnik ve mezhep sömürüsü yapanları öne çıkartıyor ve milli muhalefeti boğmakla yok etmekle görevlisiniz ve çünkü milli muhalefet yürek ister, irade ister!

Çünkü siz ve iktidar, ikiniz de 'milli iradeden' korkuyorsunuz!

İkinizin de 'ortak' olduğu tek şey cumhuriyet ve anayasa ve toprak bütünlüğü düşmanlığı ve ikiniz de aynı tezgahsınız!

Kendi başına irade koyamayıp Bıden'in ağzına bakan, kendi başına insiyatif alamayıp Süleymancısı Fetöcüsü PKK'sıyla ortak çalışanlar! Dünyanın hangi ülkesinde hangi çağında bilfiil açık düşmanlar ülkenin vazgeçilmez muhalifleri haline gelebildi?

Sizler gibi milli iradeyi boğup yok edip temizleyip muhalefete kendini atamayı kitlelere meşru normal göstermeyi başarabilmiş bir sömürge ülkesi dahi bulamazsınız? Değneksiz sahipsiz köy bulmuşsunuz, çocuk mu kandırıyorsunuz? Bu ekranları size açanlar sayenizde sizi kullanarak milli muhalefeti boğdurdular! Üstelik Atatürk resmini şarlatanlar soytarılar gibi kullanıp milli muhalefeti yok ettiniz?

Türk Ordusu tam anlamıyla çökertildiği 2012 yılında bizatihi Fetö kendi elleriyle kendi dergisinin kapağına Meral Akşener'in fotoğrafını kendi koydu, ve Meral Akşener Fetö'nün bu iltifatını hayatının en büyük onuru olarak görüp sevinçten deliye döndü, kahraman diye pazarladığınız muhalifinizin meşrebi de işte budur!

Bırakın şu Atatürk'ün posterini, istediğinizi yapın, bırakın şu Atatürk fotoğrafını siz de rahat edin biz de!

İki yüzlü değilsen, harbiysen, Atatürk posterini kaldır ve Fetö'nün ve Bıden'ın ve Apo'nun resmini koy oraya!

PKK, toprak, bayrak ve ordu istiyor, niye gizliyorsunuz, Atatürk posteriyle neyi örtmeye çalışıyorsunuz, Atatürk posteriyle İzmirli teyzeleri keriz ne verirsek yerler kendiniz gibi kullanışlı aptallar yerine niye koyuyorsunuz!

Peki yeni açılımlarınız nasıl olacak? Kaç yüzbin km. kareyi PKK'ya vereceğiz? Nasıl böleceğiz, neresini böleceğiz? Niçin memleketin bu ağır felaketi karşısında kitlenizi uyarmıyor bilgilendirmiyor, görmemiş-duymamış-olmamış gibi davranıyor ve PKK destekçilerini habire ekranlara taşıyıp barış-demokrasi güzellemeleri yapıyorsunuz!

Rahat olun, alın Demirtaşlar'ınızı Halk TV'den seninle aynı kafada Ayşenur Arslanları alın ekrana, helvadan bir Türkiye haritası yapın ve yağma hasanın helvası gibi gömülün helvaya, kim nereyi kopartırsa artık. Ama dikkatli olun helva dağılır ve topak topak olup un ufak olabilir ve kontrolsüz küçük bölgeler çıkar başınıza bela olur. Olsun oraları da selefilere bir kısmını İsmailağa'ya Menzil'e...

En iyisi ekranda Türkiye haritasını mermerden yapıp çıkın ve hep birlikte barış demokrasi deyip mermeri yere çakın ve bin parçayı artık kim kaparsa, kısmet nasip işte, belki Cumhuriyetçiler'e de bir parça düşer.

Çünkü PKK ilk etapta Tunceli'den ötesini istiyor ama Demirtaş'ın da dediği gibi ikinci etapta gözleri İstanbul'da.. Bak İstanbul'dan en az sekiz tane şehir devletçiği pekala çıkar ve herkes mutlu olur... Ayrıca PKK'nın Ermeni desteği şartı olarak Ermeniler'e doğu vilayetlerin çoğunu vereceği de tartışmalı, çünkü, önceden uyarayım, Rusya Van'ı Erzurum'u eti butu olmayan Ermeniler'e bırakmaz..

En iyisi İsmail Küçükkaya, Eskişehir'de balmumundan yapılmış Atatürk heykelini ekrana çıkart ve etnik bölücü ittifak arkadaşlarınla ekranda Atatürk'ün balmumundan heykelini yalaya yalaya olmadı sırtlanlar gibi saçını başını lime lime diş diş koparta koparta şu işi tam bitirin!

Sen de haklısın İsmail Küçükkaya, milli olmayan bölücü bir muhalefet dizayn edilmiş ve Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil gibi senin gibi Atatürk resmi satanların alayı bir kenarda sırtlanların önüne Türkiye'yi leş gibi atıp ve pusuda susmuş bekleşiyorlar!

Ve sahiden, Atatürk resmini koyduğun tezgahın arkasından bir gün olsun, yahu bu ülkede hiç mi cumhuriyetçi Atatürkçü toprak bütünlüğünden yana bir 'muhalefet' yok diye bir soru niçin hiç sormuyorsun?

Milli muhalefet niye aklına gelmiyor!

Çünkü başta senin kanalın sonra Nato'nun partisi sonra Bıden'in CHP'si PKK'lı Fetölü Süleymancılarla dolu ittifakı çoktan saf temiz Atatürkçü kitlelere başka çare yok, tıpış tıpış kabul ettirdiler, değme sırım pehlivan Atatürkçüler'i parayla şöhretle susturarak!

Başka çare yok İsmail Küçükkaya, 29 Ekim de yaklaşıyor, en iyisi mi, sen tezgahı Polatlı'da Duatepe'de kuruver, oradaki Atatürk heykelini ve milli mücadeleden kalmış eski top arabalarının üstüne çıkıver!

Aynen şöyle deyiver, dün kapanan kapıları bugün barışla özgürlükle demokrasiyle açıyoruz, bakın, Meral hanım da yanımızda, İmamoğlu, Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı da Kılıçdaroğlu da Demirtaş da hepimiz bu zafer'i kutluyoruz!

Türkiye Cumhuriyet'ine isyan-başkaldırı gününüz 6 Ekim de bu vesileyle bir daha sana ve kanalınıza ve bu ihanete sessiz kalan Cumhuriyet ve Sözcü ve Halk TV ve Yeniçağ ve Tele 1 de kutlu olsun!

Üzülme, 29 Ekim'de bir kaç Atatürkçü çıkartır bu eleştirilerin üstünü örteriz, olmadı, arkasında 10 Kasım geliyor, birlikte aynı ekranda oturup ağlaşırız!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.