İsmail Kılıçarslan: Miraç Orbay, yardım pornografisi tezgahı açmış!

Hristiyan iken Müslümanlığa geçtiği iddiasıyla tanınan Burak Bayırlı ve özel jet uçakla Ayasofya’ya Cuma namazı kılmaya gitmesiyle tanınırlık kazanan Miraç Orbay konusunu işleyen İsmail Kılıçarslan, “At izi it izine karışmasın istiyorsak kolları sıvamanın tam vaktidir” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Hristiyan iken Müslümanlığa geçtiği iddiasıyla tanınan Burak Bayırlı ve özel jet uçakla Ayasofya'ya Cuma namazı kılmaya gitmesiyle tanınırlık kazanan Miraç Orbay, medyada gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada geçtiğimiz haftanın gündem maddesi olan Bayırlı ve Orbay'ı yazan Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, “Son zamanlarda en çok korktuğum şeylerden birinin “ya bu herifler yüzünden iyilik duygusunun başına bir iş gelirse” korkusu olduğu doğrudur” dedi.

Açtığı tezgâhın adına pekala “yardım pornografisi tezgahı” diyebiliriz

“Geçenlerde, Burak Bayırlı isimli, her kılığa giren bir “internet sahtekârı”nı ifşa eden Erhan İdiz kardeşimin anlattıklarını okudunuz mu bilmem. Hristiyanlıktan Müslümanlığa döndüğü hikâyesini anlatan bu şahıs, binlerce kişiden “yardım” adı altında paralar toplamış. Orda kurduğu tezgâh işlemez olunca kâh doktor kılığına girmiş, kâh Afrika'ya su kuyusu açan yardım gönüllüsü kılığına girmiş, kâh Atatürkçü kisvesine bürünmüş, hatta bir seferinde Müslümanken Hristiyan olma hikâyesi yazıp tersine bile işletmiş sistemi” diyen Kılıçarslan, Miraç Orbay için de şu satırları kaleme aldı:

“Adı Miraç Orbay. Kendisine “hoca” diyor. Tik toka atmış mitili. Açtığı tezgâhın adına pekala “yardım pornografisi tezgahı” diyebiliriz. Güya yetim, fakir, yardıma muhtaç insanlara ulaşıyor, o insanların da olduğu videolar çekiyor ve nakit para, et, bilmem ne yardımı yapıyor. İnsanların onurlarını falan hiçe sayarak önlerine et atan, ellerine para sayan, bu arada insanların yüzlerini ifşa eden biri.

Görseniz, böyle karikatürün karikatürü bir tipleme. Cüppe, sakal, tespih, asa falan filan tam. “Bilmem hangi jet firmasının sahibi beni özlemiş, gönderdi bir jet sağ olsun, onu ziyarete geldik” falan dediği “jet içi” bir videosundan muttali oldum herife. Tabii milletimiz de sağ olsun, “bu herif kimdir, nedir, necidir, temsiliyeti var mıdır, yaptığı işin resmi tarafı nedir, dernek midir, vakıf mıdır?” gibi sorular sormak yerine dindarlara kin kusmak için kullanmış videoyu. Varsın kullansınlar… Karakterlerinin, düşmanlıklarının gereğini yapıyorlar. Asıl bu karikatür herifi “din gayreti ile” savunmaya kalkanlar da olmuş, benim için en çok ona yandı.”

Üç teklif

Kılıçarslan, yazısında şu önerileri dile getirdi:

Üç teklifim var benim bu hususta. Birincisi “toplumsal iyilik eğitimi” diyebileceğimiz bir kampanyaya girişmek. Yardım ettiğimiz kişi ve kurumların “denetlenebilir olmasına dikkat etmek” meselesini öğretebilsek insanlara, yeter. Ne demek bu? Örneğin Kızılay'a yahut İHH'ya, Yetim Vakfı'na, ANDA'ya, Beşir Derneği'ne vd. bir yardım ulaştırdığınızda yardımınızın nereye gittiğini, kime ulaştığını, nasıl harcandığını hem online olarak hem de reelde rahatlıkla denetleyebiliyorsunuz. Çünkü bu kurumlar “yardım denetimi” meselesini önemseyen ve hayata geçiren kurumlar. Örnek olsun diye söylüyorum: Hangi yetime sponsor olduğunuzu biliyor, gerektiğinde o yetimi bulup verdiğiniz paranın ona ulaşıp ulaşmadığını rahatlıkla denetleyebiliyorsunuz. İnsanlar yardımlarını bu denetimi hem devlete hem de bağışçısına açan kurumlara yapsa “iyilik duygumuzu sömürmek isteyen” hiç kimse bir şey yapmaya fırsat bulamaz.

“Başka bir kurumun faaliyet fotoğraflarını kopyalayıp, photoshop marifetiyle değiştirip dolandırıcılık yapmaya kalkan dernekler var” diyeyim de bu denetlenebilirliğin ne kadar önemli olduğunu anlatmış olayım.

İkincisi, son derece yetersiz olduğunu bu işleri yapan hemen herkesin kabul ettiği “dernekler yasası”nı her türlü dolandırıcılığın önüne geçmek üzere güçlendirip değiştirmek. Böylece kumarhane olarak kullanılan hemşeri derneklerinin de, insanların iyilik duygularını suiistimal edip onları dolandıran yapıların da işi olağanüstü zorlaşır. Sivil toplumu güçlendirmenin yolu dernek, vakıf vd. açmayı kolaylaştırmak değil çerçeveyi doğru çizmektir.

Üçüncüsü ise bir çağrı: İşini iyi, denetlenebilir, düzgün yapan her bir kurumun bu hususlarda ön alması, toplumu bilinçlendirmesi de en az vesile oldukları yardımlar kadar önemli bir husustur. “Yardımlarınızı şu şartları haiz olmayan kurumlardan uzak tutun” demek başkalarının işine karışmak demek değildir. Tam tersine, iyilik duygumuzun zede almamasının ve iyilik ırmağının akmaya devam etmesinin garantisidir.

At izi it izine karışmasın istiyorsak kolları sıvamanın tam vaktidir.