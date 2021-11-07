İsmail Hakkı Pekin: Eymür hakkında gereken yapılmazsa Türkiye yeniden karanlık dönemlere döner

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün açıklamalarının 'belli bir amaç taşıdığını' söyledi. Pekin, 'Önümüzdeki günlerde bazı gruplarla, bazı şahıslarla ilgili CD'ler kasetler çıkabilir' dedi.

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, KRT TV'de yayınlanan Haftanın Panoraması programında Semra Topçu'nun sorularını yanıtladı.

Pekin, Mehmet Eymür'ün T24'te Gökçer Tahincioğlu'na yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Eymür'ün "İşkence yaptım" sözlerine tepki gösterdi ve şu görüşleri dile getirdi:

"Bir suçun devlete karşı olması, şahsa karşı olması farketmez. İşkence ister şahsa ister devlet için yapılsın suçtur. Bu çok yanlış bir mesaj. Bir dönemi aklama çalıştığı gibi, şimdi de işkence yapıldığını söylüyor. Ve hatta önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söylüyor. Kötü mesaj. Oysa bizim hedefimiz, işkenceye sıfır tölerans, faili meçhullere sıfır tolerans. AK Parti bu iddiayla iktidara geldi.

'İFADE VERMESİ GEREKİR'

Eymür'ün ifade vermesi gerekir. Bu konuya yargı el atmalı, gereken neyse yapmalı. Çünkü hiç kimse işlediği suçlardan muaf değil. Devlet için işlenen suçlar mukaddes midir, mutlaka yargı ele almalı. Gereken yapılmazsa Türkiye yeniden karanlık dönemlere döner. Yine faili meçhullerle işkencelerle karşı karşıya kalırız. Barış ortamı ortadan kaldırılır."

Eymür'ün açıklamalarının devamında önümüzdeki günlerde bazı kişiler hakkında kaset-cd çıkabileceğini söyleyen İsmail Hakkı Pekin zamanlamanın önemli olduğu belirterek şöyle konuştu:

"Şu günlerde siyasal cinayetler işlenecek dendi, buna benzer birtakım dedikodular ortaya çıktı. Türkiye'nin geçmişinde bunlar var. Özellikle kritik zamanlarda böyle olaylar oluyor. Şu anda da Türkiye çok kritik zamanlardan geçiyor. Ekonomik sorunlarımız var, seçime hazırlanıyoruz, Doğu Akdeniz başta olmak üzere çok sorun var. Dolayısıyla iktidara gelme ve iktidarı bırakmama, iktidarda devam etme gibi birtakım arzular var.

'BAZI GRUPLARLA, ŞAHISLARLA İLGİLİ KASETLER ÇIKABİLİR'

Bütün bunların tam ortasına Eymür'ün bu lafları ve belli bir amaç taşıyor. Daha evvelden de oldu, şimdi de olur demeye getiriyor, bu cinayetler vs.. Bunların arkasında kimler var büyük ihtimalle yakında göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bazı gruplarla, bazı şahıslarla ilgili CD'ler kasetler çıkabilir."

Pekin, Eymür'ün Türkiye'nin seçim ortamında duygularını etkilemek için konuştuğunu ifade ederek, “Susurluk havası hatırlatılarak o zaman yaşananlar hortlatılmaya çalışılıyor” dedi. Pekin. Eymür'ün ABD ile iyi ilişkiler içinde olduğunu da vurgulayarak, “FETÖ ile ilişkisine de iyi bakmak lazım" ifadesini kullandı.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.