İsmail Hacıoğlu'na ne oldu? İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye mi patladı? İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne ne oldu?

İsmail Hacıoğlu'na ne oldu? Sevilen oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun sette bir kaza geçirdiği öğrenildi. Ünlü ismin yüzünde fünye patladığı belirtildi. Peki İsmail Hacıoğlu şu an nasıl? İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye mi patladı? İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne ne oldu? İşte merak edilen son dakika İsmail Hacıoğlu haberi...

Sevilen oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun sette bir kaza geçirdiği öğrenildi. Ünlü ismin yüzünde fünye patladığı belirtildi. Peki İsmail Hacıoğlu şu an nasıl? İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye mi patladı? İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne ne oldu? İşte merak edilen son dakika İsmail Hacıoğlu haberi... İsmail Hacıoğlu'na ne oldu? Mehmet Canpolat'ın yapımcılığını üstlendiği “49” filminin çekimleri esnasında bir kaza atlatıldı. Kilis'te çekilen filminsetinde görevlinin fünyeyi planlanandan erken patlatması nedeniyle İsmail Hacıoğlu yaralandı. Aksiyon sahnesinde fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı. İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimlerinin erteleneceği düşünülüyor. İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne ne oldu? Sağlık ekipleri tarafından İsmail Hacıoğlu'na ilk müdahale yapıldı. Ünlü oyuncunun yüzünde ve vücudunda yaralar olduğu, oteldeki odasında dinlenmeye geçtiği belirtildi. 49 filminin konusu ne? 49 filmi 2014'te Musul'u ele geçiren IŞID militanlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul Başkonsolosluğundaki 49 Türk vatandaşını rehin almasıyla yaşanan süreci ve bu süreci başarıyla yöneten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanlık hikâyesini beyazperdeye taşıyor. .