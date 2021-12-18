İsmail Demir'den F-35 ile ilgili dikkat çeken açıklamalar: Çöpünü dahi Türkiye'den götüreceklerdi

Savunma Sanayi Başkanı Demir, F-35'in Türkiye'de üretilecek parçalarının yapılacağı tesisdeki bir bölüme hiçbir Türk yetkilinin sokulmayacağı, bir bölümünün atıklarının dahi kendi ülkelerine görülecekleri şartını getirdiklerini anlattı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, dün gece CNNTürk'teki canlı yayında F-35 uçaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Savunma Sanayi'ne yönelik projeler ve gerçekleştirilenleri anlatan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, kendisi için en önemli projenin Milli Muharip Uçak olduğunu anlattı. Demir, "Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi 2025'te bunu yarı fiyata size verelim böyle bir projeden vazgeçin derlerse" sorusuna ise " O devir geçti. Ona her halde Türkiye'de evet diyecek hiç kimse yoktur" dedi.

Milli Muharip Uçak varken F-35 alınabilir mi sorusuna da değinen Demir, ihtiyaç sahibi adına konuşamayacağını belirterek "Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bu yolculuktan dönüş olmaz. Ara ihtiyaçlar açısından birşey diyemem ama herhangi bir geri adım düşünülemez. Ayrıca o adımın bizi ne kadar bağımlı kılacağını unutmayalım. Birşeyi almak önemli mesele değil onun oluşturacağı bağımlılık çok önemli. Biz Kıbrıs harekatında uçak lastiğinden dolayı sıkıştık kaldık." dedi.

Kısıtlamalardan bahseden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü "F-35 motorlarının ABD dışındaki tek bakım onarım ve final montaj tesisi Türkiye'de kurulacaktı. O sistem görüşmeleri sürerken pat diye bir şart geldi. Bu tesisleri yaparken özel bir bölüm yapacaksınız, kafesli kilitli olacak. Biz oraya bir Amerikalı koyacağız. Orada motorun sıcak bölümlerindeki malzemelerin olduğu yere girmeyeceksiniz ve dokunmayacaksınız diye bir şart getirdiler."

Demir "Bununla birlikte radar görünmezlik sağlayan boyanın değişmesi sırasındaki atıklarını ellemeyeceksiniz biz alıp Amerika'ya götüreceğiz" demişlerdi. " diye anlattı.

İsmail Demir, Anadolu Amfibi Hücum Gemisiyle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Biz İHA ve SİHA koyabiliriz. Bu fikir dünyada yankı yaptı çeşitli ülkelerle konuştuğumuz zaman bayağı bir alıcı olduğunu gördük. Üzerine koyacağınız uçak önemli dünyada bu tarz uçak sayısı az. Tek tür SİHA koymayabilirsiniz İHA'da koyabilirsiniz güç çarpanı olarak devreye girecek.

Öncelikle bu salgın süreci etkili oldu. İlk planlanan süresinden öne çekilmeye çalışıldı ama salgın etkisi gelince gemide çalışmak kapalı bir ortam oraya çok sayıda insan çalıştırmaya çalıştığınız zaman riskler vardı. Yıl sonuna istiyorduk biraz daha sarkacak gözüküyor. 2022'yi ıskalamak istemiyoruz. SİHA konması konusu testleri tamamen bitirip hayata geçirmek istiyoruz. Geminin orijinal modelinden bazı değişiklikler yapılacak geciktirmemek için bahsettiğimiz sistemlerin test işlemleri yapılacak.

Kapsamlı uçak gemisi derken şu anda dünyada belirli uçak gemileri var bunların işletmesi pahalı ve kısıtlı. Yeni bir kavram ile oyun değiştirici dedik ya bunun gelecek nesli oyun değiştirecek bir ürün olarak sahaya çıkabilir. Tasarım kabiliyeti olarak bir ülkeden destek aldık bunlar da savunma sanayiinin adımları. Çok ortaklı projelere geliyorsunuz derken bir noktadan sonra kendi projelerinize geçiyorsunuz. Çalışmalar çok önemli, üzerinde döner kanat, jet motorlu İHA SİHA'yı içindeki çıkartma gemilerini düşündüğünüz zaman kuvvet çarpanını siz düşününün. Bizim görevimiz olabilecekleri silahlı kuvvetlerimizin hizmetine sunabilmek bu zincirde bizim görevimizi imkanları masaya koymak. Genel olarak ihtiyaç makamı neye ihtiyacı olduğunu tanımlar giderek artan ölçüde bunu iş birliği içerisinde konuşup imkanları çeşitlendirip bunların opsiyonlarını çalışıp, ortak çalışma modeli kuruldu.

Anadolu ile ilgili yüzde 10'u kaldı. İnce işleri kaldı. Bu tür bir gemi, operasyon kabiliyetinin yüzde 95'ine geldiği zaman da faaliyete geçirilebilir. Yüzde 60-65'i yerli."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.