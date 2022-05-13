İslami değerlerin alaya alındığı üniversitedeki 'İnek Bayramı' etkinliği büyük tepki topladı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki bir grup duyarlı öğrenci, okulda gelenek haline gelen cübbe ve sarık giyilerek İslami değerlerin alaya alındığı “İnek Bayramı' adı altındaki etkinliğe büyük tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki duyarlı öğrenciler, okulda gelenek haline gelen cübbe ve sarık giyilerek İslami değerlerin alaya alındığı “İnek Bayramı' etkinliğine tepki gösterdi.

Bir öğrencinin temsilen cübbe ve sarık imam kılığına girerek dalga geçercesine yaptığı hareketler bazı duyarlı öğrencilerin tepkisini çekti.

Tepki gösteren duyarlı öğrenciler, diğer grup tarafından yuhalandı. Yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti.

Gösterinin yapıldığı salonda öğrencilerin bazıları geleneğin devam etmesi gerektiğini savunurken bazı öğrenciler İslami değerlerle alay edildiği için "İnek Bayramının' yapılmaması gerektiğini savundu.

Öğrencilerin bazılarının "Hadsizler, kimsiniz siz" sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu. Gerginlik itiraz eden öğrencilerin dışarıya çıkarılmasıyla sonlandı.

İslami değerleri alaya alan duayı yapan öğrenci Mehmet Can Tan geçtiğimiz aylarda beraat etmişti.

Öte yandan etkinliklerin 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

"İnek Bayramı" etkinliğine sosyal medyada gösterilen tepkiler:

.