İskoçlar sokaklara indi: ''Bağımsızlık istiyoruz''

İskoçyalılar bağımsızlık için yürüdü. Glasgow kentinde bir araya gelen yüzlerce İskoç, yeniden bağımsızlık referandumu düzenlenmesini istedi.

İskoçya halkı, Birleşik Krallık'tan ayrılmak için harekete geçti. "Herkes tek bayrak altında" hareketinin çağrısıyla yüzlerce kişi, Glasgow'da bir araya geldi.

İskoçya bayrakları ve şarkılar eşliğinde yürüyüş yaptılar. Göstericiler, "Bağımsız İskoçya" ve "Şimdi bağımsızlık" yazılı pankartlar taşıdı.

Meydanda toplanan kalabalık, İngiltere'den ayrılmak için bir referandum düzenlenmesi talebinde bulundu.

2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçların yüzde 55'i hayır oyu vermişti. Ancak Brexit sonrası durumun değiştiğini savunanlar çoğunlukta.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU PLANLANIYOR

İskoçlar, yüzde 62 oy ile Avrupa Birliğinden ayrılmak istememişti. İskoçya Bölgesel Hükümeti, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planlıyor.

Yasalara göre yeni bağımsızlık referandumuna İngiltere Parlamentosu'nun izin vermesi gerekiyor. Çoğunluğu elinde bulunduran Muhafazakar Parti'nin, böyle bir referanduma izin vermesi mümkün görünmüyor.