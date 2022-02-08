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TIMETURK / GÜNDEM / İşkence iddialarına ilişkin açıklama

İşkence iddialarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce Kayseri Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları'nda işkence olduğu yönündeki iddiaların asılsız ve kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik olduğu belirtildi.

27 Dakika Önce
2022-02-08 20:50:07
İşkence iddialarına ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında 'Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında işkence' şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Kayseri Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında sayım, arama ve oda değişikliği gibi uygulamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet savcılarının gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Her iki habere ilişkin yapılan incelemeler neticesinde; kurumların olağan uygulamalarına karşı hükümlüler tarafından mukavemet gösterildiği, infaz ve koruma memurlarına saldırıda bulunulduğu, söz konusu haberlerde yer alan iddiaların kurum uygulamalarını yansıtmayan, asılsız ve gerçeklikten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik iddialardan ibaret olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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