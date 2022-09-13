İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa: Türkiye güçlüyse biz de güçlüyüz

İskeçe'nin yeni müftüsü Mustafa Trampa, “Türkiye güçlü olursa, biz de burada güçlü oluyoruz. Sizlerden öncelikli beklentimiz, Batı Trakya davasını gündemde tutmanız, unutmamanız ve unutturmamanız. Turistik bir ziyaret gibi değil, bir ayağınız sürekli buralarda olmalı” dedi.

9 Eylül 2022 Cuma günü, Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki bütün camilerde seçim heyecanı vardı. Cuma namazına gelen cemaatin el kaldırmak suretiyle katıldığı seçimle, temmuz ayında vefat eden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine geçecek isim belirlendi. İskeçe'deki 83 camide oylamaya iştirak eden toplam 7 bin 320 kişiden 4 bin 750'si Mustafa Trampa'yı tercih ederken, diğer aday Mustafa Kamo 2 bin 570 oy aldı. Buna göre, seçimin galibi Mustafa Trampa İskeçe'nin yeni seçilmiş müftüsü oldu.

ATİNA DAYATMALARDA BULUNUYOR

Müftü efendilerin unvanına eklenen "Seçilmiş" ibaresi, Yunanistan hükümetinin Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığa yönelik politikalarına işaret eden bir detay. 1913 tarihli Atina Antlaşması, 2345/1920 sayı ve tarihli yasa ile Lozan Barış Antlaşması, Batı Trakya Türklerine kendi dini liderlerini ve müftülerini seçme hakkı vermesine rağmen, Yunan yönetimi ısrarla bu durumu görmezden gelmeyi sürdürüyor. Batı Trakya Türklerinin, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak özgür iradeleriyle seçtikleri müftüleri tanımayan Atina, merkezden atama yöntemiyle Müslümanlara dayatmada bulunmayı deniyor. Bu durumun meydana getirdiği gerilim ise, Batı Trakya Türklerinin dini ve sosyal yaşantılarında birçok aksamaya neden oluyor.

GENÇLERİN KİMLİKLERİNİ KORUMASI ÖNEMLİ

Mustafa Trampa, Yeni Şafak'ın sorularını cevaplandırdı.

- Şu anda İskeçe'de ve Batı Trakya'da durumlar nasıl?

Azınlık olarak yaşamanın getirdiği mevcut problemlerin dışında, temel gündemimiz, gençlerimizin ve yeni nesillerimizin kimliklerini koruyabilmesi. Çünkü buradaki varlığımız, tamamen buna bağlı. Eğer kimliğimizi ve kültürümüzü koruyamazsak, geleceğimize de umutla bakamayız. İlave olarak, ekonomik problemler ve geçim kaygısı nedeniyle dışarıya göç veriyoruz.

- Seçimler nasıl bir atmosferde geçti?

Seçimler son derece dostça ve centilmence bir atmosferde yapıldı. Bazı yerlere Mustafa Kamo Hoca ile birlikte gittik, kampanyamızı beraber yürüttük. Bu, dışarıdan bakanların belki anlamakta zorlanacakları bir tabloydu. Neticede halkımızın özgür iradesi tecelli etti. Hiçbir tesir altında kalmadan, diledikleri şekilde oy kullandılar. Seçimin sonucunda da emanet bize tevdi edildi.

BATI TRAKYA'YI UNUTMAYIN!

- Türkiye'den ve bizden beklentileriniz neler?

Her zaman söylediğim bir şey var: Türkiye güçlü olursa biz de burada güçlü oluyoruz. Anavatanın gücü, bizi doğrudan etkiliyor. Sizden öncelikli beklentimiz, Batı Trakya davasını gündemde tutmanız, unutmamanız ve unutturmamanız. Günümüzde medya ve basım-yayım organları çok önemli. İnsanların fikir ve düşünceleri buralarda oluşturuluyor. Türkiye'de ulusal basın ve etkili kişiler Batı Trakyalı Müslüman Türklerin davasına ne kadar fazla yer verirse o kadar iyi. Bıkıp usanmadan insanlara bu meseleyi anlatmalı, kamuoyu oluşturmalıyız.

Başka dinden olanlar kurumlara yerleştiriliyor

- Burada müftüler nasıl bir fonksiyon icra ediyor?

Batı Trakya'da ve İskeçe'de, bir müftü, Müslüman Türk toplumunun lideridir. İnsanlar her türlü probleminin çözümünü müftüden bekler. Toplumumuzun dini, sosyal ve kültürel yaşayışındaki her hadise ve gelişme, bizim görev sahamızın içindedir. Merhum Ahmet Mete Hocamız, müftülük makamını kurumsallaştırdı. Biz de inşallah, müftülük makamının gerektirdiği sorumluluğu onun bıraktığı noktadan alarak daha ileriye taşıyacağız.

- Karşılaştığınız engellemelerde ve Yunan hükümetinin "seçilmiş müftü" istememesinde, herhalde bu misyonun büyük etkisi var...

Hiç şüphesiz. Halkın iradesiyle seçilen ve bu doğrultuda görev yapan isimler istenmiyor. Hatta Yunan hükümeti, yeni çıkarılan yasa ile dini kurumlara başka din mensuplarının da yerleşmesinin önünü açıyor. Böyle niyetler eğer hayata geçirilirse, Batı Trakya'daki Müslüman Türk varlığı ciddi bir riskle karşı karşıya kalır.

Yenişafak .