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TIMETURK / GÜNDEM / Işın Karaca sahnede kaza geçirdi

Işın Karaca sahnede kaza geçirdi

Işın Karaca konser sırasında geçirdiği kaza sonrasında hastaneden fotoğraf paylaştı.

29 Dakika Önce
2022-02-07 23:33:44
Işın Karaca sahnede kaza geçirdi

Yüksek ökçeli ayakkabı kazası geçiren şarkıcı Işın Karaca'nın bir bacağının sargıda görüntülenen hali üzerine hayranları geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Memleketi İzmir'de verdiği konser sırasında yaşanan kaza sonrası Işın Karaca hastanelik oldu. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kalan Işın Karaca alçılı ayağıyla espirili bir paylaşım yaptı: ‘Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister. Alçım ile sınav...'

isinkaraca-kaza

Instagram'dan hastane görüntülerini yayınlayan Işın Karaca paylaşımına ''İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister'' diye yazdı.

ısın-karaca .

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