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IŞİD operasyonu... 12 şüpheli yakalandı

Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

1 Saat Önce
2022-02-01 17:30:29
IŞİD operasyonu... 12 şüpheli yakalandı

Samsun'da terör operasyonunda Irak uyruklu 12 IŞİD şüphelisi yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şube ekipleri, terör örgütü IŞİD'in eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı ikametlere yaptıkları operasyonlarda gözaltına aldıkları Irak uyruklu 12 zanlıyı emniyete götürdü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere ise el konuldu. .

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