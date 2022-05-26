''IŞİD lideri İstanbul'da yakalandı'' iddiası

IŞİD'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı öne sürüldü.

Odatv'den Toygun Atilla'nın haberine göre, IŞİD liderinin kaldığı ev takibe alındı. Operasyonu bizzat İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yönetti.

Ebu Hasan el-Kureyşi, hem Terörle Mücadele hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan IŞİD uzmanı bir ekip tarafından sorgulanmaya başlandı.

İddiaya göre IŞİD liderinin yakalanmasının ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

SON LİDERLERİ ŞUBAT AYINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

2014'te halifeliğini ilan eden Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el Bağdadi, Ekim 2019'da İdlib'deki bir ABD baskınında öldürüldü.

Örgütün sonraki lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi oldu.

Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi önceki lider el-Bağdadi ile aynı sonu yaşadı. 3 Şubat 2022'de İdlib'deki bir ABD operasyonunda öldürüldü.

IŞİD bu operasyonu doğrularken, yaptığı açıklamada örgütün yeni liderinin Kureyş kabilesinden olduğu iddia edilen Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi olduğunu .