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İşçilerin muşta ve bıçaklı 'duş' kavgası; 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat işçileri arasında duş sırası nedeniyle çıkan mala, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 1'i çocuk işçi 6 kişi yaralandı. Hastanede çevik kuvvet polisleri güvenlik önlemi alırken, 5 kişi gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2022-08-15 00:32:12
İşçilerin muşta ve bıçaklı 'duş' kavgası; 6 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Caddesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında çalışan 11 işçi arasında duş sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma inşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada çocuk işçi Yunus B. (13) ile Yusuf Baran (21), İbrahim Baran (29), İbrahim Sağlam (25), Vural Sağlam (28) ve Volkan Can (22) yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Çevik kuvvet ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik önlemi alınırken, yaralılardan Yusuf Baran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kavgaya karıştığı tespit edilen İsmail B. (22), Hüseyin S. (23), Latif C. (20), Ümit S. (24) ve Ünal S. (22) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

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