İş yerinde ölü bulundu

Elazığ'da lisede çalışan hizmetli, odasında ölü bulundu

Elazığ'da bir lisede çalışan hizmetli Mutlu Deveci (43), odasında ölü bulundu.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Çubukbey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda hizmetli olarak çalışan 2 çocuk babası Mutlu Deveci'yi göremeyen arkadaşları, durumdan şüphelenerek odasına gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden arkadaşları, kapıyı kırarak içeri girdiğinde Deveci'yi hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mutlu Deveci'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. DHA