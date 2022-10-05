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TIMETURK / GÜNDEM / İş yerinde ölü bulundu

İş yerinde ölü bulundu

Giyim mağazası çalışanı asma kilitli iş yerinde ölü bulundu

51 Dakika Önce
2022-10-05 19:55:12
İş yerinde ölü bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi Orhangazi Alt Geçidi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Ufuk Sargullar'ın mağazayı açmaması üzerine camdan içeri bakan esnaf, Sargullar'ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asma kilidi kırıp içeri giren ekipler, Sargullar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazede darp, ateşli silah veya kesici alet izine rastlanmazken, Ufuk Sargullar'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA .

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