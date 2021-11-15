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İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden öldürmüş

Çanakkale'de, iş insanı Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer'i (60) evlerinde bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla pizzacı dükkanı çalışanı Turgut Y. (36) dahil 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

33 Dakika Önce
2021-11-15 20:48:17
İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden öldürmüş

Turgut Y.'nin, polisteki ifadesinde, cinayeti kira konusundaki anlaşmazlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Turgut Y.'nin, Sümer ve Özay ailelerinin mal sahibi olduğu dükkanda eskiden kiracı olarak bulunduğu öne sürüldü.

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Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan iş insanı Süha Sümer ve emekli öğretmen eşi Nilgün Akman Sümer, cumartesi günü saat 02.00 sıralarında evlerindeyken, binanın zemin katındaki pizzacı dükkanında çalışan Turgut Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Turgut Y., olay sonrası evine giderek patronu Z.K.Ö.'ye cinayeti işlediğini söyledi. Z.K.Ö. de polisi arayarak, durumu bildirdi. Eve giden ekipler, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

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Sümer çiftinin cenazeleri, dün toprağa verilirken, olay günü cinayeti işlediği evde 12 dakika kaldığı belirlenen Turgut Y. ise kendi evinde yakalandı. Soruşturma kapsamında Turgut Y.'nin arkadaşı M.U. ile mekan sahipleri Z.K.Ö. ile T.E. de gözaltına alındı. Turgut Y.'nin, polisteki ifadesinde, cinayeti kira konusundaki anlaşmazlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Turgut Y. ile birlikte Z.K.Ö., T.E. ve M.U., emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.

KARDEŞİNİN DE EVİNE ÇIKTIĞI, KAN İZLERİNDEN ANLAŞILDI

Öte yandan Sümer çiftinin üst katında Nilgün Akman Sümer'in kız kardeşi Nilay Özay ile eşi eski Çanakkale Belediye Başkanı ve milletvekili İsmail Özay'ın oturduğu belirtildi. Turgut Y.'nin, Sümer çiftini öldürdükten sonra Özay çiftinin evine çıktığı da merdiven korkuluklarında rastlanılan kan izlerinden anlaşıldı. Turgut Y.'nin, Sümer ve Özay ailelerinin mal sahibi olduğu dükkanda eski kiracı olduğu öne sürüldü. Çalıştığı pizzacı dükkanının mal sahibi olan 2 ailenin de Turgut Y.'nin hedefinde olduğunun değerlendirildiği belirtildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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