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İş çığırından çıktı! Atatürk’e ‘Alemlerin Rabbi’ yakıştırması

Koç Üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen @baran_egeli isimli kullanıcının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk’e ‘Alemlerin Rabbi’ yakıştırmasında bulundu.

51 Dakika Önce
2022-02-06 16:59:29
İş çığırından çıktı! Atatürk’e ‘Alemlerin Rabbi’ yakıştırması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası sosyal medyada yayımlanan ‘skandal' ve ‘çirkin paylaşımlar' tepki çekti.

Bu paylaşımların en dikkat çekeni ise Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal'e ‘Alemlerin Rabbi' yakıştırması oldu.

Koç Üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen @baran_egeli isimli bir kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Corona olmuş… Alemlerin Rabbi yüce Atatürk sen konuyu biliyorsun.” ifadesini kullandı.

sa

'@baran_egeli'nin paylaşımı sonrası gözaltına alındığı bildirilirken; sosyal medyadan yapılan yorumlarda, “Arkadaşımız Baran, dün attığı "Corona olmuş... Alemlerin rabbi yüce Atatürk sen konuyu biliyorsun." tweeti dolayısıyla gece gözaltına alındı. Tweet suç teşkil edebilecek özne, dini aşağılama, olumsuz yüklem içermiyor. Bu açık bir niyet okuma” deniliyor.

Atılan tweetlerde, “Baran” isimli öğrencinin yaptığı paylaşımdan sonra gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Sosyal medyada @baran_egeli'ye destek için atılan Twittler şöyle:

Ekran Resmi 2022-02-06 16.17.47

Ekran Resmi 2022-02-06 16.18.09

Ekran Resmi 2022-02-06 16.18.33

Ekran Resmi 2022-02-06 16.18.48

Ekran Resmi 2022-02-06 16.19.18

Ekran Resmi 2022-02-06 16.19.43

Ekran Resmi 2022-02-06 16.20.21

Ekran Resmi 2022-02-06 17.21.05

Ekran Resmi 2022-02-06 17.20.49

Ekran Resmi 2022-02-06 17.19.00

Ekran Resmi 2022-02-06 17.19.59

Ekran Resmi 2022-02-06 16.43.43

Ekran Resmi 2022-02-06 16.43.30

 

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