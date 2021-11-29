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‘Irkçı söylemleri’yle gündeme gelen Özcan, N.Alçı’yı terletti

Habertürk'te Nagehan Alçı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında gerginlik yaşandı. Özcan, Alçı'ya 'Sizin gibi ağzım ve fikirlerim değişmiyor' dedi.

2 Saat Önce
2021-11-29 14:46:00
‘Irkçı söylemleri’yle gündeme gelen Özcan, N.Alçı’yı terletti

Habertürk TV'te HT Masa programında HaberTürk yazarı Nagehan Alçı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında gerginlik yaşandı.

Sığınmacılarla ilgili düşünce ve kararlarıyla büyük tepki toplayan ve partisi tarafından disiplin sürecinin de başlatıldığı Özcan, Nagehan Alçı'nın "Demagoji yapıyorsunuz" sözlerine sinirlendi.

Özcan, Nagehan Alçı'ya "Ben düz bir adamım; ama Allah size yetenek vermiş, devre göre pozisyon ve fikir değiştirebilen birisiniz; sizin gibi, FETÖ'cüler varken FETÖ ağzıyla, başkası olunca onun ağzıyla konuşamıyorum" yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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