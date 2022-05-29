İran, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik olası sınır ötesi askeri operasyonuna karşı çıktı

Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik olası operasyonuna karşı çıkan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, böyle bir harekâtın, Suriye'nin 'toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını' savundu. Hatibzade, olası bir Türk askerî harekâtının durumu 'daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını' iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik Suriye'de olası bir askeri operasyonuna dair açıklamalarda bulundu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Hatibzade, gündeme dair açıklamalarda bulunduğu basın toplantının soru-cevap kısmında, "olası bir Türk askeri operasyonuna" ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Böyle bir harekâtın, Suriye'nin "toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını" savunan Hatibzade, olası bir Türk askerî harekâtının durumu "daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını" iddia etti.

İran, Suriye topraklarında Afgan mülteciler ve Pakistan vatandaşı milislerden oluşturduğu silahlı grupları kullanarak Esed rejimini destekliyor. Tahran yönetimi, İran Devrim Muhafızları komutanları ve onlara bağlı bazı unsurları da yine Suriye topraklarında aktif şekilde kullanıyor. .