İran Erbil’i bombaladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Irak’ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesi’ni bombalamaya devam ettiği bildirildi. İran dün başkent Erbil’in Soran ilçesine bağlı Sidekan nahiyesinde bazı bölgeleri bombalamaya başlamıştı. Bombalama sonucu halkın evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirilmişti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesi'ni bombalamaya devam ettiği bildirildi. İran dün başkent Erbil'in Soran ilçesine bağlı Sidekan nahiyesinde bazı bölgeleri bombalamaya başlamıştı. Bombalama sonucu halkın evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirilmişti.

KÖY SAKİNLERİ KORKU İÇİNDE

Bugün de İran'ın Sidekan ve Bradost bölgelerini bombalamaya devam ettiği kaydedildi.

Rûdaw'a konuşan Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Çelebi “İki gündür İran, sınır bölgelerindeki köyleri bombalıyor. Köy sakinleri bu bombalamadan ötürü korku içinde. Bazı çifçi aileler işini gücünü bırakmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Tahran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Jina (Mehsa) Emini'nin ölümü sonrası patlak veren protestolar sürerken, başkent Tahran'da cuma namazı sonrası "yönetime destek" yürüyüşü düzenlenmesiyle başlayan gerginlikler sonucu onlarca insan ölmüştü. İran'ın Erbil'e yönelik bombardımanı bu olayın bir devamı olarak değerlendirildi.