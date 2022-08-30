Irak'ta sokağa çıkma yasağı mı ilan edildi? Irak'ta savaş mı çıktı? Irak sınırları kapatıldı mı?

Irak'ta sokağa çıkma yasağı mı ilan edildi? Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın açıklamalarından sonra Irak'ta gerilim yükseldi. Sokağa dökülen insanlar Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na akın etti. Peki ama Irak'ta savaş mı çıktı? Irak sınırları kapatıldı mı? Merakla izlenen bu olaylar dünya gündemine oturdu. Peki Irak'ta neler oluyor? İşte detaylar...

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın açıklamalarından sonra Irak'ta gerilim yükseldi. Sokağa dökülen insanlar Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na akın etti. Peki ama Irak'ta savaş mı çıktı? Irak sınırları kapatıldı mı? Merakla izlenen bu olaylar dünya gündemine oturdu. Peki Irak'ta neler oluyor? İşte detaylar...

Irak'ta sokağa çıkma yasağı mı ilan edildi?

Mukteda es-Sadr; Sadr Grubu'na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini ve siyasetten çekildiğini açıkladı. Sadr sosyal medyada; "Kutsal Türbe, müze ve şerefli Sadr ailesi mirası dışındaki tüm kurumların kapatıldığını ilan ediyorum. Ölürsem veya öldürülürsem sizden Fatiha ve dualar diliyorum" sözlerini paylaştı.

Irak'ta savaş mı çıktı?

Açıklamanın ardından halk sokağa döküldü ve olayı protesto etmeye başladı. Güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda 8 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişi yaralandığı açıklandı. Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak sınırları kapatıldı mı?

Irak sınırları kapatılmadı. Fakat olaylardan sonra İran, Irak'a açılan tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve Bağdat'a uçuşların durdurulduğunu açıkladı.