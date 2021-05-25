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Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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25.05.2021 19:17:11
Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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