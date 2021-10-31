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TIMETURK / GÜNDEM / Irak'ın kuzeyinde çatışma: 1 asker şehit

Irak'ın kuzeyinde çatışma: 1 asker şehit

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

57 Dakika Önce
2021-10-31 19:52:55
Irak'ın kuzeyinde çatışma: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, yol emniyetinde görevli askerler ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yaralandı.

Çiftçi, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Şehit askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 24 yaşındaki Çiftçi'nin şehadet haberini Boynuyoğunlu Mahallesi'nde ikamet eden babası Fehmi ve annesi Elife Çiftçi'ye ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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