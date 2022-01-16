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TIMETURK / GÜNDEM / Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2022-01-16 16:04:21
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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