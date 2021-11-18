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TIMETURK / GÜNDEM / Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lının silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 Saat Önce
2021-11-18 10:31:32
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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