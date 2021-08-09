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TIMETURK / GÜNDEM / Irak'ın kuzeyinde 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

5 Saat Önce
2021-08-09 12:08:36
Irak'ın kuzeyinde 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekatı bölgesinde 13 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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