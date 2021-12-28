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Irak Hizbullahı, kurulacak yeni hükümeti boykot edeceğini duyurdu

Irak'taki Şii milis gücü Ketaib-i Hizbullah, 10 Ekim'de yapılan seçimler üzerinden bazı ülkelere suçlamalar yönelterek, yeni kurulacak kabinede yer almayacaklarını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-28 05:41:05
Irak Hizbullahı, kurulacak yeni hükümeti boykot edeceğini duyurdu

Ketaib-i Hizbullahtan yapılan yazılı açıklamada, ekim ayındaki genel seçimlere işaret edilerek, "Irak halkının haklarına el koyanlar, Siyonist (İsrail)-ABD-Suudi Arabistan ittifakından destek alıyordu." iddiasında bulunuldu. Türk Telekom

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun seçim sürecinin tüm aşamaları boyunca söz konusu ittifakın istismarına maruz kaldığı öne sürülen açıklamada, "Irak yargısı da ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Plasschaert başta olmak üzere aynı tarafların şantaj, tehdit ve baskılarına maruz kaldı." denildi.

Açıklamada, yeni kurulacak hükümette yer almayacakları ancak haklarını savunmaya devam edecekleri ifade edildi.

- 10 Ekim seçimleri

Irak'ta 10 Ekim'deki seçimlerde, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclis'e 73 vekil göndererek birinci, Takaddum Koalisyonu 37 vekille ikinci, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 33 vekille üçüncü olmuştu.

Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi ise dün genel seçimlerin iptali için Ketaib-i Hizbullah'ın müttefiki Şii Fetih Koalisyonunun yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin de mahkemenin kararından kısa süre sonra genel seçimlerin sonuçlarını onayladığı bildirilmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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