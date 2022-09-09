“IQ’su 80 civarı olan bir ülkede bir şeyler anlatmaya çalışmak”

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ‘6’lı masa’ ile ilgili daha önce yazdığı yazıya ilişkin Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik kullandığı ifadeleri değerlendirirken medyaya ve sosyal medyada yorum yapanlara hakaret etti

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik tepkisinin sosyal medyada gündem olmasının ardından bir yazı kaleme alan Altaylı, gelen yorumlara karşı hakaret içeren ifadeler kullandı.

Sosyal medyada ise, Kılıçdaroğlu'nun tepkisine dair yorumda bulunan kullanıcılara yönelik çirkin ifadeler kullanan Altaylı için “Kılıçdaroğlu'ndan şamarı yiyince, millete hakaret etti” tepkisi geldi…

6'lı masa ile ilgili yazısındaki yorumlarının anlaşılmadığını, bunun “IQ'su 80 civarı olan bir ülkede yazı yazarak bir şeyler anlatmaya çalışmak” olduğunu ifade eden Altaylı, yeni bir yazı daha kaleme aldı.

Bugünkü köşesinde muhalefet destekçisi çevre hakkında “bu salaklar beni masayı devirmeye çalışmakla suçluyorlar” diyen Altaylı, üst üste hakaret ederek isim vermeden adeta saydırdı…

“Ahmaklar… Aptallar… Beyinsizler…”

Altaylı'nın ‘Bırakınız yazsınlar' başlıklı bugünkü yazısından bazı satırlar;

(…) Hay sizin olmayan zekanıza. Hay sizin olmayan izanınıza.

(…) Be hey salaklar, yazının son bölümünde ben bunu eleştiriyorum. Ama siz bunu bile anlamıyorsunuz ya da işinize gelmiyor. Ama bu beyinsizlere göre ben bunu yeni yazmışım çünkü bu yönde bir karar almış birileri.

(…) Ahmaklar. Dört aylık ulan o yazı. Dört ay önce yazmışım. O gün gıkları çıkmamış, bugün ise beni düzeysiz yorumlarına meze yapıyorlar.

(…) Bazıları ise iyi çocuklar belki ama aptallar. Ciddi aptal. Benim o yazı ile “CHP kazansa bile ülkeyi yönetemez” dediğimi iddia ediyor. Aptal işte.

(…) “Yönetmek için önce kazanmalısınız” diyorum açıkça aptal böyle anlıyor. Ama emin olun hiç ama hiç derdim değiller. Umurumda olmaları mümkün değil.

(…) Hem iktidar yalakaları söver bana. Hem muhalefet yalakaları. Çünkü aslında yok bunların birbirinden zerre farkı. İsimleri farklı elbet. Ama soyları aynı.

Habertürk .