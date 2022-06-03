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İntihar girişimini izlerken zincirleme kaza: 4 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi izlemeye çalışan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

1 Saat Önce
2022-06-03 01:00:13
İntihar girişimini izlerken zincirleme kaza: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 6 katlı binaya çıkan O.E., intihar girişiminde bulundu. O sırada inşaatın önündeki caddeden geçen araç sürücüleri de iddiaya göre, intihar girişimini izlemeye başladı. İntihar girişimini izlemeye çalışan sürücüler nedeniyle 5 otomobil birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, inşaatta intihar girişiminde bulunan O.E. ise polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. DHA

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