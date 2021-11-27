İntihar girişimi iddiası! Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Zerrin Özer akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi. Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Özer'in intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre başka bir kaynak ise; köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiğini ve sakinleştirici ilaç verilmesi sonucu, ünlü müzisyenin zehirlendiğini ifade etti. Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Zerrin Özer korkuttu! Ünlü şarkıcı akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 64 yaşındaki Özer, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

'İNTİHAR GİRİŞİMİ' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özer'in ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu konuşuluyor. Ünlü sanatçının midesinin yıkandığı belirtildi.

Sanatçının menajeri Haluk Şentürk de Zerrin Özer'e ulaşamadığını söylerek hastaneye gittiğini ifade etti.

'İLAÇ ZEHİRLENMESİ'

Özer'in yakın çevresinden yapılan başka bir açıklamaya göre ise; Köpeğinin ölümü sonrası psikolojik atak geçirdiği ifade edildi. Özer'e köpeği ölünce sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Habertürk/DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.