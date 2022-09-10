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İntihar eden uzman çavuşun tabanca ve telefonu çalındı

Gaziantep'te parkta yaşamına son veren Uzman Çavuş Turgay Külcü'nün beylik tabancası ve cep telefonunu çaldıkları iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 Dakika Önce
2022-09-10 14:40:32
İntihar eden uzman çavuşun tabanca ve telefonu çalındı

Olay, 28 Ağustos'ta, Akyol Mahallesi'ndeki Yüzüncü Yıl Parkı'nda meydana geldi. Çevredekiler, parkta başından vurulmuş kişiyi görüp polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşamını yitirdiği tespit edilen kişinin Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu belirlendi. Külcü'nün beylik tabancasıyla cep telefonuna ise ulaşılamadı.

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Yapılan otopsiyle Külcü'nün yaşamına son verdiği saptandı. Külcü'nün tabancası ve telefonunun bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tabanca ve telefonun çalınıp satıldığını tespit etti. Yapılan çalışmayla tabanca ve telefon bulundu.

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Polis, kimliklerini tespit ettiği 6 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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