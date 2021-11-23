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TIMETURK / GÜNDEM / Interpol'ün İstanbul'daki toplantısı başladı

Interpol'ün İstanbul'daki toplantısı başladı

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) 89'uncu genel kurul toplantısı, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde bugün başladı.

1 Saat Önce
2021-11-23 10:30:26
Interpol'ün İstanbul'daki toplantısı başladı

Interpol'ün Genel Kurul Toplantısı'na 160 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, uluslararası Kuruluş temsilcisi ve Emniyet genel müdürü seviyesinde bürokrat katılıyor.

Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak. 23, 25 Kasım tarihleri arasında sürecek toplantıya Türk ve yabancı gazetecilerin ilgisi yoğun olurken, toplantının düzenlediği Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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