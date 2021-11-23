DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Interpol İstanbul'da toplanıyor
Societe Generale: TCMB acil faiz artırımına gidebilir
Alışverişin hareketli dönemi kapıda
Finansal okuryazarlığın stratejik adımları
Gaziantep FK Başkanı'ndan şok açıklama: Trabzonspor'u şampiyon yapmışlar zaten
Ankara'da kadınlar için otobüs ayrıcalığı
Abdullah Avcı: Kim ne yazarsa yazsın, ne çizerse çizsin biz sadece 3 puan kazandık
Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama: Dış güçler olmazsa Trabzonspor daha da farkı...
İtalya'da ada boşaltıldı: Gece uyurken zehirlenip ölebilirsiniz
Yunanistan sınırında HDP’li eski başkanla birlikte yakalanan kişi tutuklandı
FIFA, 2021 En İyiler Ödülleri adaylarını duyurdu!
Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti
BES'te fon değiştiren daha çok kazanabilir
BİST, Dolar bazında hangi seviyede?
İzzet Baysal'lı öğrencilere kariyer fırsatı

TIMETURK / GÜNDEM / Interpol İstanbul'da toplanıyor

Interpol İstanbul'da toplanıyor

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol 89. Genel Kurulu için İstanbul’da toplanacak. 194 ülkenin üye olduğu Interpol Genel Kurulu ve İcra Komitesi toplantısı 3 gün sürecek.

9 Dakika Önce
2021-11-23 00:23:20
Interpol İstanbul'da toplanıyor

Suçla mücadelenin uluslararası adresi Interpol'ün üyeleri İstanbul'da buluşuyor. Her yıl düzenlenen Interpol Genel kurul toplantısının 89'uncusuna Türkiye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Interpol toplantısı için 160'tan fazla ülkenin üst düzey polis temsilcileri bir araya gelecek. 15 ülke de toplantıda bakan düzeyinde temsil edilecek.

Terörle mücadelede iş birliği

Toplantılarda, uluslararası suçla etkin mücadele için alınması gereken tedbirler görüşülüp karara bağlanacak, yeni yöntem ve teknikler ele alınacak.

Özellikle terörle mücadele ve teröristlerin tespiti gibi konularda ülkeler arasındaki iş birliği konularına da yer verilmesi bekleniyor.

Genel Kurul yanında teşkilatın bir diğer üst organı, icra komitesi toplantısı da İstanbul'da gerçekleşecek.

Toplantılar 3 gün sürecek

İnterpol başkanı, başkan yardımcıları ve icra komitesinin seçimi yapılacak. 3 gün sürecek toplantılar Haliç Kongre merkezinde düzenlenecek.

Türkiye 1955 yılında İstanbul, 1996 yılında Antalya'da olmak üzere iki kez Interpol Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmıştı.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş