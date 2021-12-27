İnstagram ‘da her hareketi olay olan Nasuh İstanbuli

lnstagram fenomeni ve İstline yapı yönetim kurulu Başkanı Nasuh İstanbuli

Her seslendirdiği parçayı milyonlarca izlenme binlerce beğeni ve yorum alıyor.

İş dünyasında başarılı projelere imza atan Nasuh İstanbuli sosyal medyada da her paylaştığı paylaşımları milyonları arkasına alan ve gün geçtikçe daha çok sevilen İstanbuli spotify, AppleMusic, YouTube ve dijital müzik platformlarının çoğunda binlerce dinlemelere ulaşmayı başarıyor.

İnstagram'da dünyanın her tarafından hayran kitlesine ulaşan Nasuh İstanbuli yeni ve farklı projelere hazırlık yaptığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.