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‘İnsanlık var mıydı ki, ölüyor?’

Haşmet Babaoğlu, ‘İnsanlık var mıydı ki, ölüyor?’ başlıklı yazısında İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında kullandığı ‘İnsanlık ölüyor’ sözünü yorumladı…

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Google News - Timeturk
15.05.2021 15:52:51
‘İnsanlık var mıydı ki, ölüyor?’

İsrail'in Aksa ve Gazze'ye yönelik zulmünün fotoğraflarını koyup üzerine çeşitli dillerde "İnsanlık ölüyor" diye yazan arkadaşları anlamıyorum... Ne zaman ölmemişti? Daha önce yaşıyordu da, şimdi mi ölüyor? Batılıların "insanlık" kavramını görünce birdenbire titreyip kendilerine geleceğini ve gerçekleri göreceğini mi sanıyorsunuz? Aynı şeyleri Suriye için yaptınız da, "tek ses, tek yürek" bir cevap aldınız mı?.. Bu maske bir kavramdır; Batı bu kavramın arkasında çirkinliğini saklar; süsler, kandırır. Uluslararası hukukun labirentlerinde kaybolmaya, nutuk atmaya, vicdan rahatlatmaya birebirdir. İşine gelmiyorsa, dünyanın üçte ikisini "insan" yerine koymayan bir uygarlığın "insanlık" diye bir şeye inanması mümkün mü? Bakınız, ancak bu kavram üzerinden işe yarar bir şeyler yapabilecek bir kurum olan Birleşmiş Milletler bile nihayetinde beş ülkeyi "insanlık"tan sayıyor...

Birilerine insanlığı hatırlatabileceğinizi düşünüyorsanız, önce "insan" olup olmadığına bakın. Oradan başlıyor işin hakikati...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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