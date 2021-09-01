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TIMETURK / GÜNDEM / 'İnsanlar veterinere mi gidecek?'

'İnsanlar veterinere mi gidecek?'

Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından aşı olmayanlara ilişkin yapılan açıklamaya tepki gösteren gazeteci Melih Altınok, ‘İnsanlar veterinere mi gidecek?’ diye sordu

26 Dakika Önce
2021-09-01 08:36:43
'İnsanlar veterinere mi gidecek?'

‘İnsanlar veterinere mi gidecek?'

Melih Altınok'un bugünkü yazısından ilgili bölüm;

İNSANLAR VETERİNERE Mİ GİDECEK?

Anayasa'ya aykırı olarak çalışanlarına aşı olma şartı getiren, olmayanı işten atacağını söyleyen özel işletmeleri eleştiriyorum...

Öğrencilere aşı ve haftada iki PCR şartı getiren üniversitelere demediğimi bırakmıyorum.

Ama bu kadarı için ne söyleyeceğimi gerçekten bilemiyorum.

Zira sonunda bu kervana bir hastane de katılmış.

Yanlış duymadınız!

Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden yapılan açıklamada deniyor ki:

"Kovid-19 aşısını olmayan vatandaşlarımız ilerleyen süreçte (acil haller dışında) hastanemize kabul edilmeyecektir."

Lütfen "Yalan, iftira, bir çalışanımızın densizliği" falan deyin.

"Hastane hasta seçer mi, olur mu öyle şey" diye hatırlatın bize.

İnanın bu kadarı bize bile çok fazla.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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