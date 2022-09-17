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İnşaatın 5'inci katından düşen Suriyeli işçi öldü

Bursa’da, çalıştığı bina inşaatının 5’inci katından beton zemine düşen Suriye uyruklu işçi Abdurrahman Ahmet (39), hayatını kaybetti.

9 Saat Önce
2022-09-17 16:57:58
İnşaatın 5'inci katından düşen Suriyeli işçi öldü

Olay, saat 14.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı bina inşaatında dengesini kaybeden işçi Abdurrahman Ahmet, 5'inci kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Suriyeli Ahmet'in öldüğü belirlendi. Abdurrahman Ahmet'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. .

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