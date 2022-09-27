İngiltere'den vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları seyahatler konusunda uyarı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlara zorunlu olmadıkça Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve Şırnak ve Hakkari'ye gitmemeleri tavsiye edildi.

İlgili duyuru, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlandı.

Londra, 11 Ağustos'ta yaptığı duyuruda ise vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay'a gitmemeleri konusunda uyarmıştı .