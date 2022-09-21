İngiltere'den Putin'e: Ürpertici, ciddi bir tehdit!

İngiltere Dışişleri Bakanı Gillian Keegan Sky News'e verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Putin, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk askeri seferberliğini ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı, Batı'nın nükleer şantajına devam etmesi halinde Moskova'nın tüm gücüyle yanıt vereceği konusunda uyardı.

Keegan, "Açıkçası bu çok ciddiye almamız gereken bir şey çünkü, bilirsiniz, kontrol bizde değil Putin'in de gerçekten kontrolde olduğundan emin değilim. Bu açıkça bir gerginlik tırmanışı" dedi.

BBC'ye yaptığı ayrı bir röportajda, "Bu ürpertici. Bu ciddi bir tehdit, ancak daha önce yapılmış bir tehdit" dedi.

Putin, amacının Ukrayna'nın doğusundaki Donbas sanayi bölgesini "özgürleştirmek" olduğunu ve bölgedeki çoğu insanın Ukrayna'nın boyunduruğu diye tanımladığı duruma geri dönmek istemediğini tekrarladı.

Keegan, "Genel konuşma açıkça Putin'in yalanlarından ibaretti, tarihin yeniden yazılmasıydı" iddiasında bulundu.