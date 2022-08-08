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İngiltere'den Düzce'ye tatile gelen Basri Alagöz arı sokması sonucu hayatını kaybetti

İngiltere’den memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine yaz tatiline gelen 53 yaşındaki Basri Alagöz, arıların sokması sonucu hayatını kaybetti.

4 Saat Önce
2022-08-08 07:27:59
İngiltere'den Düzce'ye tatile gelen Basri Alagöz arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Olay dün Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde meydana geldi. İngiltere'de çalışan ve yaz tatili için memleketine gelen Basri Alagöz, evinin bahçesinde zaman geçirirken arıların saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alagöz, buradan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Basri Alagöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alagöz'ün cenazesi bugün Karatavuk köyü mezarlığında toprağa verildi.

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